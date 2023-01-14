HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nın ardından Fethiye'ye geçerek açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bizleri Muğla'ya geldiğimiz andan itibaren bağrına basan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.

Türkiye'nin en büyük gücü milletimizin zorluklar karşısında gösterdiği mücadele azmidir. Bin yıl önce Anadolu'yu biz bu şekilde vatan yaptık. Bir asır önce milli mücadeleyi böyle kazandık.

Son 20 yıldır tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini böyle gerçekleştirdik. Gabar'da Cudi'de Tendürek'te teröristleri inlerinde bu şekilde yok ettik. Şimdi de aynı anlayışla Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçireceğiz.

Durmak yok yola devam anlayışıyla her alanda asırlık eser ve hizmetler kazandırırken milletimizin bu desteğine güvendik.

Ben bugün Fethiye'yi bir başka görüyorum. Bugüne kadar yaptığımız tüm eser ve hizmetleri bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Artık sandık önümüze geliyor, hazır mıyız?

Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirerek ülkemize her alanda asırlık eser ve hizmetler kazandıracağız.

Hep milletimizin yanında yer aldık. İstihdamı tarihimizin en yüksek seviyesine çıkardık. Üretimi, turizmi, ihracatı, çiftimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Hiçbir vatandaşımızı kimsesiz bırakmadık. Türkiye'nin yıldızı her geçen gün daha da parlıyor. Düşmanlarımız kazanımlarımızı elimizden almak için çalışıyor. İçeriden birileri de maalesef bu değirmene su taşıyor. Enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı sürecinde hep vatandaşlarımızın yanında yer aldık. Dünya krizden krize savruluyor. Küresel ekonomi sistemi temellerinden çatırdıyor. Türkiye olarak bu zor dönemde dimdik ayakta duruyoruz. Artık İHA'larımızı, SİHA'larımızı, Akıncımızı yapıyoruz. Kızılelmamız da hazır. Yunanistan'a sesleniyorum: Uslu durduğun sürece sorun yok. Milli meseleler siyaset üstüdür. Akdeniz'de, Ege'de kazanım sağladıysak buna istisnasız hep birlikte sahip çıkmalıyız.

Fotoğraf: DHA