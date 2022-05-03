Erdoğan: 1 milyon Suriyelinin gönüllü geri dönüşü için proje 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Kimse vatanını sebepsiz yere terk etmez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara sınır ve gönül kapımızı açmak bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Sadece Suriye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yardım ve destek programları yürütüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz, paylaşmanın bereketine inanan insanlarız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır" diyen Erdoğan ayrıca "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz" diye ekledi.