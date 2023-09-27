Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek. Beştepe'deki görüşme saat 14.00'te başlayacak
Giriş: 27.09.2023 - 13:40 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya geliyor.
Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14.00'te başlayacak.
Görüşmede yeni yasama döneminde Meclis'e gelecek teklifler ve düzenlemeler ele alınacak.
Diğer yandan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler de masaya yatırılacak.
Toplantı sonrası açıklama yapılması beklenmiyor.