Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli görüşecek. Görüşmenin saat 15.00'da Beştepe'de gerçekleşeceği öğrenildi
Giriş: 11.01.2024 - 12:16 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ayrı ayrı kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi.