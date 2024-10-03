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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli saat 14.00'te bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 13:18 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:35
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.

        MHP lideri Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te görüşme gerçekleşecek.

        Görüşmede 1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılında öncelikli konuların masaya yatırılacağı öğrenilirken, İsrail'in Ortadoğu'daki saldırıları da bir diğer gündem maddesi olacak.

        Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek.

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