Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli saat 14.00'te bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün bir araya gelecek.
MHP lideri Bahçeli'nin konutunda saat 14.00'te görüşme gerçekleşecek.
Görüşmede 1 Ekim'de başlayan yeni yasama yılında öncelikli konuların masaya yatırılacağı öğrenilirken, İsrail'in Ortadoğu'daki saldırıları da bir diğer gündem maddesi olacak.
Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan MGK toplantısına başkanlık edecek.