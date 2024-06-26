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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 50 dakika sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:05
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        Beştepe'deki görüşme sona erdi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme 50 dakika sürdü.

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