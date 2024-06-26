Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme 50 dakika sürdü
Giriş: 26.06.2024 - 16:05 Güncelleme: 26.06.2024 - 17:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı görüşme 50 dakika sürdü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ