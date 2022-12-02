Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere Türkiye-İngiltere ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, iki NATO müttefiki olarak ilişkilerde sağduyu ve stratejik bakışın hakim olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

Bölgesel konuların da değerlendirildiği görüşmede Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında müzakere zemininin süratle yeniden tesis edilmesinin tüm tarafların yararına olduğunu vurguladı, Kıbrıs meselesinin çözümü için de yeni ve somut adımlar atılmasının önemine işaret etti.