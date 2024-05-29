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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya lideriyle görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya lideriyle görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel gelişmeler ve İsrail'in Refah operasyonu ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:47
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya lideriyle görüştü
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İtalya ilişkileri, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik vahşi saldırılarının durdurulması ve İsrail yönetiminin uluslararası hukuka uymaya zorlanması için baskıların artırılması gerektiğini belirtti.

        Erdoğan, Gazze'de acil kalıcı ateşkesin sağlanmasının yanı sıra Türkiye'nin önceliğinin esir ve tutukluların serbest bırakılması ile insani yardımların Gazze'ye kesintisiz bir şekilde ulaştırılması olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'ye, İtalya'nın da İspanya, İrlanda ve Norveç gibi tarihin doğru tarafında yer almasını, Filistin devletini tanıyarak adil duruşa katılmasını temenni ettiğini söyledi.

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