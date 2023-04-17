Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme ivme katacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme ivme katacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız" dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüme ivme katacağız
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Hamdolsun devletimizin gücü, milletimizin birliği sayesinde bu felaketlerin üstesinden gelerek yolumuza devam ediyoruz. Her felaket almamız gereken tedbirleri hatırlatıyor. Depremin ağır sonuçlarıyla ilgili 99'dan kalma tecrübemiz zaten vardı. Ülkemiz fay hattı tehdidiyle karşı karşıyadır.

"İSTANBUL ÖNCELİKLERİMİZİN BAŞINDA YER ALMAK MECBURİYETİNDEDİR"

Türkiye'nin tamamını içine alan afet risk yönetimi sistemi kurmak amacıyla uzun süredir yoğun gayret gösteriyoruz. Kentsel dönüşüm de bu çerçevede önem verdiğimiz konulardan biridir. Nüfus yoğunluğu insani ve ekonomik sonuçları sebebiyle İstanbul önceliklerimizin başında yer almak mecburiyetindedir.

İBB Başkanlığı döneminde şehrin doğu ve batı istikametinde huzurlu yerler kurmak için çok çaba sarf ettik. Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığım dönemlerinde TOKİ ile bunları yaptık. 1,1 milyon TOKİ konutuyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadık, son depremde de bu konutlar depremden alnının akıyla çıktı. Böylece neredeyse 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvalara kavuşturduk.

"DEPREM HAZIRLIKLARIMIZIN BİTMESİNİ BEKLEMİYOR"

Deprem bizim hazırlıklarımızın bitmesini beklemiyor. Bunun için mevcut projeleri hızlandırmakta hem de yeni projeleri olabilecek en kısa sürede hayata geçirmekte kararlıyız. 830 bin metrekareyi bulan alanı ile Fikirtepe ülkemizin en önemli projelerinden biridir. 18 parselde yürütülen Yeni Fikirtepe Projesi'ne 2020 yılında başlandı. 20 milyar liralık yatırımla 60 bin vatandaşın yaşayacağı konutlar yapıyoruz.

Şu anda parsellerde yüzde 27 ile yüzde 84 arasında gerçekleşmelere ulaşılmış durumdadır. Bir başka ifadeyle projenin 3'te 1'i tamamlandı. İlk etapta inşa edilen 16 bin 484 konutun anahtarlarını teslim ediyoruz. Projenin ikinci ve üçüncü etaplarında dönüşüm çalışmalarını başlatıyoruz. 2024 Temmuz ayına kadar konutlar sahiplerine teslim edilmiş olacak. Gönül projenin yatay projeyle gerçekleştirilmesi istenirdi.

"BAYRAMIN İLK GÜNÜ YENİ BİR MÜJDE PAYLAŞACAĞIZ"

İstanbul'da acilen dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konut var. Avrupa ve Anadolu yakasında 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz. Bu çerçevede kentsel dönüşüm kredilerinin limitlerini 600 binden 1 milyon 250 bin liraya çıkardık. Bayramın ilk günü kentsel dönüşüme ivme katacak yeni bir müjdeyi milletimizle paylaşacağız. Deprem yıkıntılarının altında canlarımızın yitip gitmemesi için kentsel dönüşüm çalışmalarında en küçük ihmale meydan vermemeliyiz. Ne İstanbul ne de Türkiye. Böyle bir tehdidin altında kalmayı hak etmiyoruz.

Fikirtepe 1950 yılına kadar Sultan 5. Murat'ın av köşkünden başka bir şey olmayan mesire yeriydi. Sonra 3 mahalleden oluşan koca bir gece kondu şehri ortaya çıktı. Dönüşüm projemizin tamamlanmasıyla Fikirtepe artık gecekondularla anılan yer olmaktan çıkıyor. İstanbul'a ve Fikirtepe halkına ait modern, nezih bir cazibe merkezi olarak şehirde yerini alıyor. 21 yıllık iktidarımızı en yalın haliyle göstermeye değerdir. İstanbul'un en sorunlu bölgesini aldık, en prestijli yeri haline getirdik. İşte Türkiye'yi de 21 yıl önce Fikirtepe'nin eski hali gibi aldık. 1 yılda tertemiz bir İstanbul meydana getirdik. 1 yılda susuzluğu giderdik ve İstanbul suyuna kavuştu. Sabırla ve azimle çalışarak hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla yoklukların, yoksullukların, yasakların, baskıların, zulümlerin, kavgaların, çekişmelerinin ülkesini Türkiye Yüzyılı'nın eşiğine getirdik.

Vesayetle mücadele ettik, emperyalistlere meydan okuduk, eğitimden sağlığa her alanda reformlar yaptık. Terör örgütleriyle, darbecilerle çarpıştık.

Kandil'e yavrularımızı bunlar kaçırmadı mı? Diyarbakır annelerini bunlar gözü yaşlı hale getirmedi mi? Artık ne Gabar, ne Cudi, ne Tendürek ne Besler kaldı. Bütün buradaki mağaraları delik deşik ettik.

Şimdi Kandil'den meydan okuyorlar. Ne diyorlar, 'Bay Bay Kemal'i destekleyeceğiz'. Ben de diyorum ki 14 Mayıs'ta benim milletim Kandil'e prim vermeyecek. Çok çalışacağız, ana kademe, kadın kolları, gençler çok çalışacağız. Biliyorsunuz karşımızda 7'li bir ittifak oluşturdular. Aylar, yıllar süren kavganın ardından da karşımıza Bay Bay Kemal'i aday olarak çıkardılar. Ama bu Bay Bay Kemal her biri ayrı alemde yaşayan 7 cumhurbaşkanı yardımcısından habersiz adım atmayacakmış. Böyle devlet yönetimi olur mu? Bu nasıl bir kafa? Nasıl bir anlayış? Bunlar devletimizi batırmaktan başka hiçbir şeye yaramaz. Yol erkenken kararımızı vereceğiz ve sandıkları patlatacağız.

Daha geride bekleyen PKK, FETÖ, Londra tefecileri Washington'daki patronları saymıyorum bile. Şimdi 81 milyon Türkiye'yi yönetecekmiş. Ne yapacakmış? Küresel düzeyde siyasi ekonomik iddialara sahip Türkiye'nin geleceğini inşa edecekmiş. 7 kişi birbirini idare edemeyenler 85 milyonu nasıl yönetecek.

Biz TCG Anadolu'yu ordumuza teslim ettik. Bugün TCG Anadolu halkımızın ziyaretine açıldı. Sarayburnu'nda tıklım tıklım herkes sırada kilometrelerce orada TGC Anadolu'yu yakından izlediler. İHA, SİHA, Akıncı ve Kızılelma'yı yapmak da bize nasip oldu. Unutmayın iş bilenin kılıç kuşananındır.

Bir toplu iğneyi üretemeyen Türkiye'den savunma sanayinde mühimmatından araç gerecine kadar bütün bunları üreten Türkiye'ye geldik.

Ey bu ülkeleri anne ve babaları, ey bu ülkenin gençleri hayallerinizi, heveslerinizi, beklentilerinizi bu hezimet abidesine emanet eder misiniz? Ey bu ülkenin esnafı, sanatkârı, sanayicisi, girişimcisi bırakınız ülkenizi kendi işinizin en basit kısmını güvenip de SSK'yı batıran bu acize bırakır mısınız? Evladımızı hayallerimizi, işimizi teslim etmeyeceğimiz birine ülkeyi teslim eder miyiz? Benim vatandaşımın sağlığı, sıhhati bizim sorumluluğumuzda buradan taviz veremeyiz. Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta kendiniz ve evlatlarınızın geleceğine sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. Tabii ki sıkıntılar da var. Ama bunları çözecek olan da 21 yıldır bu ülkenin her meselesinin üstesinden gelmiş olan biziz."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Konut dışı satışta rekor! - Ekonomi Haberleri
EMLAK Konut dışı satışta rekor!
Son dakika haberi Mart ayı konut satış rakamları açıklandı
EMLAK Konut satışlarında düşüş!
DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar TL'yi aştı
EMLAK DASK'ın hasar ödemesi 19 milyar TL'yi aştı
Konut dışı satış, konut satışını solladı!
EMLAK Konut dışı satış farkı açıyor!
Bakan Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni inceledi
EMLAK "Finans Merkezi'nin güncel yatırım değeri 65 milyar ...
Kendisi tiny, zararı gani! Tiny house'lar tarım alanlarını nasıl etkiliyor?
EMLAK Kendisi tiny, zararı gani!
Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi - Ekonomi Haberleri
EMLAK Kentsel dönüşümde kredi limitleri yükseltildi
ABD'de mortgage faizleri 2 ayın en düşük seviyesinde
EMLAK Mortgage faizleri 2 ayın en düşük seviyesinde
Deprem konutları için 2 firmayla sözleşme
EMLAK Deprem konutları için 2 firmayla sözleşme
Bekara ev vermemenin cezası belli oldu
EMLAK Bekara ev vermemenin cezası belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.