Şehit yakınları ve gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Onların her sıkıntısına koşmak boynumuzun borcudur.

Son 21 yılda her alanda hayata geçirdiğimiz reformlarla milli şahlanışın altyapısını güçlendirdik. Savunma sanayi yatırımlarıyla Türkiye'yi tam anlamıyla bağımsız hale getirdik.

Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğimize yeni bir ufuk açtığımız bu dönemde elbette hala aşmamız gereken sıkıntılar mevcuttur. Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden geliriz. Sadece irade plan ve vakit işidir.

AYRINTILAR GELİYOR...

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