Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Macaristan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 31.05.2024 - 13:37 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:51 facebook

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