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        Haberler Dünya Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 15:30 Güncelleme: 15.11.2023 - 15:38
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Meloni ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik şiddetini artıran ve insan hakları ihlallerini içeren saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğine, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için İtalya'dan destek beklediğini vurguladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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