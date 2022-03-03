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Haberler Gündem Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Bahçeli ile görüşmesi, saat 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
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AA

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat: 14.00'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Beştepe'de ağırlayacak.

GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından gerçekleşecek görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmelerin masaya yatıralacağı öğrenildi.

SON GÖRÜŞME 5 OCAK'TA OLMUŞTU

Erdoğan ile Bahçeli son olarak 5 Ocak'ta, MHP liderinin konutunda bir görüşme gerçekleştirmişler ve gündeme ilişkin istiraşere bulunmuşlardı.

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