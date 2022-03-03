Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat: 14.00'te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, Beştepe'de ağırlayacak.
GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatının ardından gerçekleşecek görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmelerin masaya yatıralacağı öğrenildi.
SON GÖRÜŞME 5 OCAK'TA OLMUŞTU
Erdoğan ile Bahçeli son olarak 5 Ocak'ta, MHP liderinin konutunda bir görüşme gerçekleştirmişler ve gündeme ilişkin istiraşere bulunmuşlardı.
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