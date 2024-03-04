Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
Giriş: 04.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:16
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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