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        Haberler Dünya Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 15:08 Güncelleme: 04.03.2024 - 15:16
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in doğum gününü tebrik etti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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