Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu ile görüştü

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İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria'da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.