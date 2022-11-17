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Cumhurbaşkanı Erdoğan Netanyahu ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Netanyahu ile görüştü. Netanyahu, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Netanyahu telefonda konuştu! - Haberler
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İsrail’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak, İstanbul’daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya taziye için araması dolayısıyla teşekkür ederek, iki gün önce Batı Şeria'da yaşanan olayın da kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail’deki seçim sonuçlarının ülke ve bölge için hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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