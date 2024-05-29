Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç Başbakanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre görüşmede Türkiye ile Norveç ilişkileri, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar ile küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in pervasız ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının durdurulması ve bölgede kalıcı barış için çabaların artırılmasının gerekli olduğunu belirtti.