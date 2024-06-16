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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile telefonda görüştü. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:28
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özel ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.

        Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.

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