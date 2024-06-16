Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile telefonda görüştü. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı
Giriş: 16.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:28
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.
Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ