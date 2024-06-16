Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel ile telefonda görüştü. Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları telefon görüşmesinde bayramlaşan Erdoğan ve Özel, birbirlerinin Babalar Günü'nü de kutladı

Anadolu Ajansı Giriş: 16.06.2024 - 16:21 Güncelleme: 16.06.2024 - 16:28 facebook

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