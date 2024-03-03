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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2024 - 22:44 Güncelleme: 03.03.2024 - 23:25
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
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        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif'i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade ederek, Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.

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