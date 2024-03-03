Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şahbaz Şerif'i yeniden başbakan seçilmesinden dolayı tebrik etti ve yeni dönemde Türkiye ile Pakistan ilişkilerinin derinleşerek gelişeceğine inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadığını ifade ederek, Pakistan halkına taziye dileklerini iletti.