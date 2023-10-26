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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katolik Hristiyanların Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 11:38 Güncelleme: 26.10.2023 - 11:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Papa'nın görüşmesinde, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar ve bölgede giderek ağırlaşan insan hakları ihlallerinin ele alındığı belirtildi.

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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik hiçbir kutsal metinde yeri olmayan saldırılarının katliam boyutuna ulaştığını, uluslararası toplumun yaşananları görmezden gelmesinin insanlık adına utanç verici olduğunu, tüm devletlerin bu insanlık dramına karşı ses yükseltmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ayrıca üç semavi dinin kutsal mekanlarını barındıran bölgede, kalıcı barışın ancak 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulması ile mümkün olacağını söyledi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye insani ve tıbbi yardımların ulaştırılması için büyük çaba gösterdiğini, yardımların masum sivillere kesintisiz ulaştırılması konusunda herkesin bu çabalara aktif destek vermesi gerektiğini de belirtti" ifadeleri kullanıldı.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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