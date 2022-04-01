Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16.00'da Rusya lideri Putin ile görüşecek. Erdoğan "İnşallah bu olumsuz gidişi olumlu bir hale dönüştürmenin kararını iki liderle gerçekleştirebilirsek büyük mutluluk duyacağız. Zelenskiy olumlu bakıyor, Putin'e de lider görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi ileteceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Karadeniz'de sürüklenen mayınlar hakkında ise, "Deniz Kuvvetlerimiz çalışma içinde. Şu anda sıkıntı söz konusu değil. Süreç devam ettiriliyor, şu an için sıkıntı yok ama tedbiri elden bırakmayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'den sonra Putin ile de telefonda görüşecek, ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek" dedi. Kremlin de görüşmeyi resmi açıklama ile doğrulayarak "Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilerleyen saatlerde telefonla görüşecek" dedi.