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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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HABERTURK.COM

Kremlin'den yapılan resmi açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın SSCB'nin eski Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'un vefatı nedeniyle başsağlığı dilediği ve Gorbaçov'un Rusya ile dünya yakın tarihindeki önemli rolüne dikkat çektiği ifade edildi.

Erdoğan ile Putin'in konuşmasında, 5 Ağustos'ta Soçi'de gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya ve Türkiye arasındaki çok yönlü işbirliğinin daha da geliştirilmesi konularının ele alındığı, enerji sektöründe ortak stratejik projelerin teşviki de dahil olmak üzere ticari ve ekonomik bağları genişletme amacının vurgulandığı açıklamada ifade edildi.

Görüşmede Ukrayna'daki durum, Zaporijya'daki Nükleer Santrali'ne yönelik IAEA misyonunu organize etmedeki Rusya'nın yapıcı rolü ve tahıl anlaşmasının uygulanma süreci değerlendirildiği ayrıca belirtildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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