Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleri ile görüşecek. Görüşmenin saat 15'te İstanbul'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dövize satım yönünde dördüncü müdahale geldi. Müdahale sonrası Dolar/TL 14.30 seviyelerinde hareket ediyor. TCMB Aralık ayı başından buyana dolara 14 TL seviyesine yaklaştığında üç kez müdahale etmişti