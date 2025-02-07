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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir'de gözaltına alınan 53 yaşındaki Z.M. isimli kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 11:49 Güncelleme: 07.02.2025 - 11:50
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        Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı
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        İzmir'de, sosyal paylaşım sitesi X üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün evinde gözaltına alınan Z.M'nin (53) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        AA'da yer alan habere göre adliyeye sevk edilen Z.M, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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