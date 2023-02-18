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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 163 enkazda kurtarma çalışmasının sürdüğünü belirtirken, "275 bin çalışanımızla ayrım gözetmeksizin çaba gösteriyoruz" ifadesini kullandı.

Oktay, "Çadır ihtiyacı nerede varsa gönderebilecek konumdayız. Elimizdeki çadır miktarı arttı, talep de azaldı" dedi.

“Yaraları sarmaktan ziyade durumu ajite etmeye çalışanlar var" diyen Oktay, "Hala siyaset devşirmenin peşinde olanlar var yüzleri dahi kızarmadan. Bütün milletimiz tek yürek olmuş, bütün bu insanların vebalini bu insanlara yüklüyorum. Bu vebal onlara yeter. Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar burada canhıraş çalışıyor." açıklamasını yaptı.

Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Enkazların hemen hemen hepsine ulaştık. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yine dikkatli olarak iş makinelerini yoğun olarak kullanıyor olacağız. Çok dikkatli ve hassasiyetle enkazlar kaldırılacak. Bütün ekiplerimizin hepsi sahada, görev başında. Milletimiz devletin tüm gücüyle yanlarında olduğunu görmekte.

Şu anda sahada 76 bin 97 emniyet personeli, 64 bin 728 jandarmamız var, toplamda 181 bin 423 güvenlik personeli karada görev yapıyor.

Deprem bölgesinde 830 bin 806 binada hasar tespiti yapıldı. 105 bini yıkılmış, yıkılacak veya ağır hasarlı olarak saptandı.

'Evim Yuvan Olsun' kampanyası ile hayırseverlerin evlerini depremzedelere bedelsiz ya da uygun şartlarda kiralayabilecek."

Fotoğraf: AA