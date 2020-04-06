Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.18'de başladı.

Kabine toplantısı, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazar yerleri ve toplu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu hassasiyetle ele aldık. Valiliklerimiz bu süreci çok yakından takip edecekler. Valiliklerimiz e-devletten ücretsiz maske dağıtımına başladı.

Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stoğumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske ulaştırmakta kararlıyız.