D-100'de Ankara yönü trafiğe kapatıldı

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yağış sonrası sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı.

DHA'nın haberine göre çarpmanın etkisiyle yolda ters dönen kamyon trafiğin kapanmasına neden oldu. Kamyonun olay yerinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında D-100 Karayolu Yakuplu mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. Yağışın ardından seyir halindeki 34 LK 6870 plakalı hafriyat kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan kamyon otoyolda ters döndü.