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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Denizli'de dehşet! Bir aile yok oldu!
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Denizli'de dehşet! Bir aile yok oldu!

Denizli'nin Çivril ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Hüseyin Erten (28) ile yanındaki eşi Yasemin Erten (25) hayatını kaybetti. Kazada, ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki çocukları Osman Erten ise dün akşam saatlerinde yaşam savaşını kaybetti

Son dakika haberi: Denizli'de dehşet! Bir aile yok oldu!
Denizli'de dehşet! Bir aile yok oldu!
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AA

Son dakika haberler... Denizli'nin Çivril ilçesinde park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü, eşi ve 6 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti.

PARK HALİNDEKİ TIR'A ARKADAN ÇARPTI

AA'da yer alan habere göre Hüseyin Erten'in (28) kullandığı 20 LV 048 plakalı otomobil, Kudret Çalık Bulvarı'nda yol kenarında park halindeki 15 SE 473 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

ANNE VE BABA OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Sürücü Erten ile yanındaki eşi Yasemin Erten'in (25) yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde sıkışan çiftin cansız bedenleri, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

ÇOCUK DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan çiftin 6 yaşındaki oğulları Osman Erten ise Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren Yasemin Erten'in, Gümüşsu Mahallesi Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. Ailenin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

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