Deprem bölgesinde yıkılan binalara ilişkin 188 kişi tutuklandı

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DHA

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında soruşturmalar devam ediyor. Bölgede yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde tutuklu sayısı 188'e yükseldi.

Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların verileri:

ŞÜPHELİ SAYISI

626

TUTUKLU SAYISI

188

ADLİ KONTROL SAYISI

218

YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN

69

GÖZALTI TALİMATI VERİLEN

63

GÖZALTI SAYISI

4

ŞÜPHELİLİK VASFI DEĞERLENDİRİLEN SAYISI

-

YURTDIŞINDA OLDUĞU TESPİT EDİLEN

5

ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLEN

16

İFADELERİ ALINARAK SERBEST BIRAKILAN

63

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