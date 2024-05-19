Son dakika haberi Derbi öncesi gerginlik!
Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında sahada gerginlik çıktı. Şu anda iki takım görevlileri araya girmeye çalışıyor.
Giriş: 19.05.2024 - 17:49 Güncelleme: 19.05.2024 - 18:22
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaray tribünlerine tişörtündeki Fenerbahçe logosunu göstermesi üzerine Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile gerginlik yaşadı.
Bu kavgaya daha sonra iki takım futbolcularının tamamı dahil oldu.
İki takımın idarecileri araya girdi. Sahaya giren güvenlik güçleri, futbolcular arasında bariyer oldu ve oyuncuları soyunma odasına götürdü.
İŞTE O ANLAR...
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ