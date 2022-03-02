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Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet: 0-3

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 mağlup etti

Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Esat Danzili

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, İlkin Aydın, Zeynep Sude Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec (Gizem Güreşen)

Fenerbahçe Opet: Vargas, Meliha İsmailoğlu, Eda Erdem Dündar, Naz Aydemir Akyol, Fedorovtseva, Dicle Nur Babat (Gizem Örge)

Setler: 18-25, 20-25, 22-25

Süre: 79 dakika (25, 26, 28)

Mislicom Sultanlar Ligi'nde 19. haftadan ertelenen derbide Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Tempolu başlayan mücadelede Fedorovtseva'nın sayılarıyla 8-3 öne geçen sarı-lacivertli ekip, Eda Erdem, Vargas ve Meliha'nın da skor yüküne katkı vermesiyle farkı korudu ve ilk seti 25-18 hanesine yazdırdı.

İkinci sete iyi başlayan ve 7-4 öne geçen rakibi karşısında Vasilantonaki ve Caratasu ile üst üste sayılar bulan ev sahibi ekip farkı eritti: 7-8. Bu bölümde Eda Erdem ve Naz ile seri yakalayan konuk takım, 12-7 üstünlük sağladı ve rakibini mola almaya zorladı. Sarı-kırmızılı takım, mola dönüşünde skoru 18-18'e getirerek sete yeniden ortak oldu. Son bölümde Fedorovtseva ve Vargas ile etkili olan sarı-lacivertliler, seti 25-20 aldı ve durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü setin başında 8-5 geriye düşen ancak 8-1'lik seri yakalayarak 13-9'luk skorla öne geçen sarı-lacivertliler, farkın kapandığı (17-17) ve başa baş geçen son bölümde daha az hata yaparak seti 25-22, maçı da 3-0 kazandı.

Galatasaray, maç öncesi seremoniye üzerinde "Yurtta sulh, cihanda sulh" yazılı pankartla çıktı.

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