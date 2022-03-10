Süper Lig’in 29. haftasında 14 Mart Pazartesi günü 20:00’da oynanacak Galatasaray Beşiktaş maçının hakemi belli oldu. Nef Stadı’nda oynanacak mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Candaş Elbil yapacak.
Ligin 29. haftasında görev yapacak hakemler şunlar:
12 Mart Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar
16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
13 Mart Pazar:
13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol
16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
14 Mart Pazartesi:
20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan
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