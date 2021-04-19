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Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak

Galatasaray-Trabzonspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.

Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya

19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek

19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus


21 Nisan Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan


22 Nisan Perşembe:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa

19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

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