Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında 21 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Mete Kalkavan'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Koray Gençerler yapacak.
Süper Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
16.00 Fatih Karagümrük-Göztepe: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği: Alper Ulusoy
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyapor: Özgür Yankaya
19.00 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Fırat Aydınus
21 Nisan Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Helenex Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
16.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray-Trabzonspor: Mete Kalkavan
22 Nisan Perşembe:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep: Suat Arslanboğa
19.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
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