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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Devlet Erkanı Anıtkabir'de | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Devlet Erkanı Anıtkabir'de

        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıldönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defterine "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kaleme aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 30.08.2024 - 10:24
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        Devlet Erkanı Anıtkabir'de
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar, askeri erkan, siyasi parti liderleri eşlik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

        "MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri kaleme aldı:

        "Aziz Atatürk,

        Bugün ezeli ve ebedi vatanımız olan, Anadolu'daki varlığımızı perçinleyen büyük zaferin 102'nci yıldönümünü heyecan ve iftiharla kutluyoruz.

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        Kazandığımız bu zaferlerle şanlı tarihimizin zaferler silsilesine yeni bir halka eklerken Cumhuriyet'e giden yolu ardına kadar açtık.

        Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarma hedefine adım adım yürüyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirene kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

        Bu gurur gününde zat-ı alinizi, silah arkadaşlarınız, şehitlerimizi tekrar rahmetle yad ediyoruz."

        TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

        Anıtkabir'deki resmi törenler sona erdi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de tebrikleri kabul edecek.

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