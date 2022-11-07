Diego Ribas kariyerini noktalıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

Diego Ribas kariyerini noktalıyor

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Ribas, kariyerini noktalayacak. 37 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, 13 Kasım'da yeşil sahalara veda edecek

Diego Ribas kariyerini noktalıyor

Diego Ribas jübileye hazırlanıyor. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu, futbolculuk kariyerini sonlandıracağını duyurdu.

Ülkesinde Flamengo için ter döken 37 yaşındaki oyuncu, 13 Kasım'da Lig'de oynayacakları Avai maçından sonra futbolculuk yaşantısını noktalayacak.

Brezilyalı yıldız, 2014 - 2015 ve 2015 - 2016 sezonlarında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli formayla 75 maça çıkan Diego Ribas, 8 kez fileleri sarstı, 13'te gol pası verdi.

Deneyimli oyuncu Fenerbahçe'nin yanı sıra Porto, Werder Bremen, Juventus ve Atletico Madrid gibi önemli takımlarda da görev yaptı.

2016 yılından bu yana Flamengo için mücadele eden Diego Ribas, Brezilya Milli Takımında 34 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor'un muhtemel rakipleri! Trabzonspor'un rakibi kim olacak?
FUTBOL Trabzonspor'un muhtemel rakipleri
Galatasaray'ın nokta atışı transferi: Sacha Boey!
FUTBOL Nokta atışı!
Bu yıldızlar sakatlıklarından dolayı 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak!
FUTBOL Dünya Kupası öncesi bir şok daha!
Beşiktaş'ta savunmaya takviye kapıda!
FUTBOL Savunmaya takviye kapıda!
Okan Buruk'un derbi planı tuttu!
FUTBOL Buruk'un derbi planı tuttu!
Fenerbahçe - Sivasspor maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak? FB Sivas maçı muhtemel 11'leri! FB maçı son dakika gelişmesi
FUTBOL Kadıköy'de dev randevu!
Pele ve Maradona başaramadı... İşte Dünya Kupası'nın gol kralları
FUTBOL Onlar başaramadı! Kupanın gol kralları
Gökdeniz Karadeniz'den Fenerbahçe itirafı - Son dakika spor haberleri
FUTBOL Gökdeniz'den Fenerbahçe itirafı
Galatasaray Ofspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Ofspor maçı bilet fiyatları ne kadar?
FUTBOL Galatasaray Ofspor maçı ne zaman?
Onur Bulut'a Bundesliga'dan talip
FUTBOL Onur Bulut'a Bundesliga'dan talip

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.