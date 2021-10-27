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Son dakika haberi Dış ticaret açığında düşüş

Türkiye'nin dış ticaret açığı eylül ayında 2.55 milyar dolar oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 azaldı. İhracat eylül ayında yüzde 30 artarken ithalattaki artış yüzde 11'de kaldı

Son dakika haberi Dış ticaret açığında düşüş
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,0 artarak 20 milyar 780 milyon dolar, ithalat yüzde 11,9 artarak 23 milyar 328 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Eylül döneminde ihracat yüzde 35,9, ithalat yüzde 23,7 arttı

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35,9 artarak 160 milyar 951 milyon dolar, ithalat yüzde 23,7 artarak 193 milyar 301 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Eylül ayında yüzde 28,5 artarak 15 milyar 528 milyon dolardan, 19 milyar 958 milyon dolara yükseldi.

Eylül ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 25,7 artarak 14 milyar 779 milyon dolardan, 18 milyar 577 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Eylül ayında 1 milyar 381 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 27,1 artarak 38 milyar 535 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 107,4 oldu.


Eylül ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,5 azalarak 4 milyar 856 milyon dolardan, 2 milyar 547 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Eylül ayında yüzde 76,7 iken, 2021 Eylül ayında yüzde 89,1'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Eylül döneminde yüzde 14,6 azaldı

Ocak-Eylül döneminde dış ticaret açığı yüzde 14,6 azalarak 37 milyar 876 milyon dolardan, 32 milyar 351 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Eylül döneminde yüzde 75,8 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,3'e yükseldi.

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