Dışişleri Bakanı Fidan Ürdün'de: Gerilimin azaltılması için üzerimize düşeni yaparız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ziyaretinde basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan İran-Pakistan gerilimine yönelik "İran-Pakistan geriliminde iki ülkenin Dışişleri Bakanları ile görüştüm. Biz Türkiye olarak daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik" dedi. Bakan Fidan ayrıca "Türkiye nihai barış hedefi güden tüm girişimlere destek olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün ziyaretinde basın toplantısında konuştu.

İşte Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını güvenlik gerekçesiyle meşrulaştırmaya çalışması kabul edilemez. Güvenliği tehdit altında olan İsrail değil, Filistin ve bölge ülkeleridir.

Güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir.

İran-Pakistan geriliminde iki ülkenin Dışişleri Bakanları ile görüştüm. Biz Türkiye olarak daha fazla sorunun büyümemesini ve bir an önce sakinliğin sağlanmasını tavsiye ettik. Gerilimin azaltılması için üzerimize düşeni yaparız.

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Türkiye nihai barış hedefi güden tüm girişimlere destek olmaya devam edecektir.

Ürdün ile geçtiğimiz yıl ticaret hacmimiz 1 milyar doları aştı. Bu yıl da önemli bir gidişat görüyoruz.

BAKAN FİDAN İRAN VE PAKİSTANLI MEVKİDAŞLARI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmelere ilişkin telefonda konuştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.