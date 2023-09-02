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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ı ziyaret edecek

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'ı ziyaret edecek

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran'ı ziyaret edeceği açıklandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2023 - 13:23 Güncelleme: 02.09.2023 - 13:28
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        Bakan Fidan İran'ı ziyaret edecek
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir.

        Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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