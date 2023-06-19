Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail açıklaması

HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail makamlarının yasadışı yerleşim faaliyetlerini artırmasını ve Batı Şeria’nın en az 19 beldesinde 4.500 birimlik yeni yasadışı yerleşim yeri inşa edilmesi yönünde açıklanan planları kınıyoruz.

İsrail Hükümeti’nin attığı, kalıcı barış zeminine ciddi zararlar veren, uluslararası hukuka ve yerleşik BM parametrelerine tamamen aykırı bu adımlar kabul edilemez.

Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin vücut bulmasına yönelik, iki devletli çözüm çabalarını desteklemeye devam edecektir." denildi.