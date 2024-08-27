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        Haberler Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa tepkisi

        Son dakika haberi Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa tepkisi

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail'in Kudüs'teki kutsal mekanların ve Kudüs'ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir." ifadeleri yer aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 21:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 21:12
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa tepkisi
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

        İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.

        Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir.

        Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir.

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