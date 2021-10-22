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Son dakika haberi Dışişleri'nde FETÖ operasyonu! 29 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dışişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik iki operasyon başlattı. Operasyonlarda toplam 125 şüpheli için gözaltı kararı verildi

Son dakika haberi! Çifte FETÖ operasyonu! 125 gözaltı kararı
Çifte FETÖ operasyonu! 125 gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri teşkilatı bünyesinde çalışırken FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan, bir kısmı meslek memurluğu, konsolosluk ve ihtisas memurluğu yazılı sınavları öncesinde soruları aldıklarına dair deliller bulunan 29 şüpheli hakkında Ankara merkezli 15 ilde, gözaltı kararı verilmiştir" denildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı bir diğer operasyonda ise, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı `mahrem hizmetler´ yapılanmasında yer aldıkları tespit edilen; daha önce görevden uzaklaştırılan 18 astsubay ile ilişiği kesilen 78 askeri öğrenci olmak üzere toplam 96 şüpheli hakkında Ankara merkezli 37 ilde, gözaltı kararı verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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