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        Haberler Dünya Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'nun 'Karabağ' kararına tepki

        Son dakika haberi Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na sert tepki

        Dışişleri Bakanlığı, "Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 'Azerbaycan Saldırısı Sonrası 'Nagorno-Karabağ'da Durum ve Azerbaycan'ın Ermenistan'a Devam Eden Tehditleri' başlıklı bağlayıcı olmayan kararı bir sorumsuzluk, önyargı, yanlılık ve bilgisizlik timsalidir" açıklamasını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 20:35 Güncelleme: 05.10.2023 - 20:35
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        Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'nun 'Karabağ' kararına tepki
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

        Avrupa Parlamentosu’nun (AP) bugün (5 Ekim) kabul ettiği “Azerbaycan Saldırısı Sonrası ‘Nagorno-Karabağ’da Durum ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a Devam Eden Tehditleri” başlıklı bağlayıcı olmayan kararı bir sorumsuzluk, önyargı, yanlılık ve bilgisizlik timsalidir.

        Yıllardır Türkiye aleyhine asılsız suçlama ve iddialarla dolu kararlar peşinde koşan bir kesim popülist ve ayrımcı AP üyesinin ülkemizi hedef alan söylemlerini esas alan bu kararı kınıyoruz.

        Popülizm, ırkçılık, İslamofobi, çok kültürlülük ve bütünleşme karşıtlığının giderek güç kazanmaya başladığı Avrupa siyaseti mevcut kompozisyonuyla AP’de kendisini tüm ölçüsüzlüğüyle teşhir etmektedir. Görev süresi yakında dolacak mevcut AP'nin, AB’nin temel değerlerine bağlı, yapıcı, kapsayıcı ve aklı selim temsilcilerden oluşan yeni bir kompozisyona kavuşması AB’nin kendi geleceği için dileğimizdir.

        Türkiye, Güney Kafkasya’da kalıcı barış, istikrar ve refahın tesisi için yoğun çaba sarf etmekte, Ermenistan ile normalleşme süreci yürütmekte, bu ülkeyle Azerbaycan arasındaki barış sürecine somut katkı sağlamakta, Ukrayna savaşı dahil tüm çatışma alanlarında ve insani krizlerde, uluslararası hukuk çerçevesinde barış, kardeşlik ve ortak menfaatlerin tesisi için tüm imkanlarını seferber etmekte ve bu istikamette Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ağırlık ve çabalarına başvurulan temel bir aktör konumunda bulunmaktadır.

        Kimsenin dikkate almadığı, ancak marjinal kesimlerin ilgisini çekecek bu tür sorumsuz metinlerin AP kararı olarak önümüze konulabilmesini sistemik bir zafiyet olarak görüyor ve bunları ciddiye almıyoruz.

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