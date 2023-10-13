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        Haberler Dünya Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki

        İsrail'in Birleşmiş Milletler'den 1.1 milyon Filistinlinin 24 saat içinde Gazze'den çıkartılmasını talep etmesine Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2023 - 15:48 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:48
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        Dışişleri'nden İsrail'e tepki
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        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez.

        Günlerdir ayrım gözetmeyen bombalamaya maruz kalan, topluca elektrikten, sudan ve gıdadan mahrum bırakılan 2,5 milyonluk Gazze halkının son derece sınırlı bir alanda göçe zorlanması, uluslararası hukukun açık ihlali olduğu gibi, bunun insanlıkta da yeri yoktur.

        İsrail’in bu vahim hatadan derhal geri dönmesini, Gazze’de sivil halka yönelik acımasız ve topyekûn eylemlerine hemen son vermesini bekliyoruz."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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