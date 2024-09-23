Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır
Giriş: 23.09.2024 - 20:59 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:32
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