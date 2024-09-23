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        Haberler Dünya Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki | Dış Haberler

        Son dakika haberi Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki

        Dışişleri Bakanlığı: İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ülkeler, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna kan dökmesine yardım etmektedirler. Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere, uluslararası barış ve güvenliği korumakla sorumlu kurumların ve uluslararası toplumun gerekli tedbirleri gecikmeksizin alması şarttır

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 20:59 Güncelleme: 23.09.2024 - 21:32
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        Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki
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