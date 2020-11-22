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Son dakika haberler... Diyarbakır annelerine tüküren kişi gözaltına alındı!

Diyarbakır'da, HDP İl Başkanlığı binası önünde dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbeti tutan annelere tüküren kişi, ailelerin şikayeti üzerine gözaltına alındı

Son dakika haberi: Diyarbakır annelerine çirkin saldırı! - Haberler
AA

Kentte dün öğle saatlerinde HDP İl Başkanlığı binasından çıkan İ.Ç, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdüren annelere tükürüp, "Burada boşuna oturuyorsunuz." dedi.

AA'nın haberine göre, bunun üzerine evlat nöbetindeki aileler, İ.Ç'ye tepki gösterdi. Taraflar arasında gerginliğin büyümesi ihtimali üzerine polis, İ.Ç'yi muhafaza altına aldı.

Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne giden aileler, İ.Ç'den şikayetçi oldu.

Başlatılan soruşturma kapsamında evlat nöbetindeki ailelere tüküren İ.Ç. gözaltına alındı.

İ.Ç'nin, HDP Silvan İlçe Başkanlığının 2017'deki yedek meclis üyesi olduğu öğrenildi.

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