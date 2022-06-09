Diyarbakır'da büyük narkotik operasyonu! 0:00 / 0:00

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Diyarbakır'da “Eren Abluka-15 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Narko-Terör Operasyonu” başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1.165 personel 75 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Bağlan ve Yalaza Mahalleleri kırsalında, çalılık ve ağaçlık alana gizlenen 136 nokta tespit edildi. Noktalarda yapılan arama sonucunda;

-(3) adet AK-47 piyade tüfeği,

-El yapımı patlayıcı madde yapımında kullanılan (20) kg amonyum nitrat,

-(989) kg toz esrar,

-(62) kg kubar esrar,

-(2.144.570) kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

SOYLU: KÖKÜ KURUYACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Uyuşturucunun da terörün de kökü kuruyacak. 'Eren Abluka 15 Narko Terör' Lice'de başladı. 1 ton esrar, 2 milyon 144 bin kök kenevir ele geçirildi" dedi.