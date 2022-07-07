Diyarbakır'da Eren Abluka-21 Operasyonu başlatıldı 0:00 / 0:00

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır ilinde 'Eren Abluka-21 (Lice/Daralan) Şehit J.Uzm.Çvş.Kadir çakı' operasyonu başlatıldı" denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: "Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel 59 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Diyarbakır Lice ilçesi, Daralan mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 51 noktada gerçekleştirilen operasyonlarda; 2.500 gr. toz esrar, 45.600 gr. kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 48.100 gr. esrar maddesi, 665.736 kök kenevir bitkisi, 3450 m. sulama hortumu ve 3 adet su motoru ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."