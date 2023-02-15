Diyarbakır'da depremde yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi´nin sahibi Hasibe Yıldırım, proje sorumlusu mimar Şeref Kesgün ve proje sorumlusu inşaat mühendisi Mustafa Arsız Kadıköy´de yakalandı.

DHA'nın haberine göre Diyarbakır Başsavcılığınca depremlerden etkilenen kentte yıkılan binaların sorumluları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, çok sayıda kişinin öldüğü Diyar Galeria İş Merkezi´nin sahibi ve mimarları hakkında yakalama kararı çıkarıldı.