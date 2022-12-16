DHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığınca, Diyarbakır-Mardin kara yolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırı sonrasında sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiğini bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bugün Diyarbakır-Mardin kara yolunda polis çevik kuvvet aracına yönelik bombalı saldırıya ilişkin, sosyal medya platformlarında vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olan, kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulanan 12 hesap yöneticisinin tespit edildiği kaydedildi.

Fotoğraf: DHA