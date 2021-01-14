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Son dakika haberler... Doğu'da 4 il için çığ uyarısı yapıldı!

Doğu Anadolu'daki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ uyarısı yapıldı. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi

Son dakika haberi: Doğu'da 4 kent için çığ uyarısı! - Haberler
Doğu'da 4 kent için çığ uyarısı!
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AA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu olması, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre, yağışların Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yer yer buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede ulaşımda aksamalar olabileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Van Gölü'nde havanın çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması, rüzgarın güney ve güneydoğuda saate 60 kilometre kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Muş'ta sıfırın altında 4, Bitlis'te 0, Van'da 2 ve Hakkari'de 1 derece olacak.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı bölgede rüzgarın genellikle güneyli yönlerden saatte 50-70 kilometre, yüksek kesimlerde kısa süreli saate 90-120 kilometre kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi için beklenen karla karışık yağmur ve kar yağışlarının kuvvetli olması nedeniyle ulaşımda aksamalar, tipi, buzlanma, don ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklar ile eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

MUŞ'TA KAR YAĞIŞI

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 15 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, AA muhabirine, ilde sabah saatlerinden itibaren kar yağışının aralıklarla etkili olduğunu söyledi.

Yüksek kesimlerde bulunan 15 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığını belirten Yentür, "Ekiplerimiz kar yağışının durmasıyla birlikte harekete geçecek ve kısa sürede köylerimize ulaşımı sağlayacaklar." diye konuştu.

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