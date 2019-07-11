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HaberlerDövizSon dakika haberi Dolar Fed Başkanı'nın kouşmasının aardından 5.70 liranın altında

Dolar Fed Başkanı'nın kouşmasının aardından 5.70 liranın altında

HABERTURK.COM

FED Başkanı Powell'ın faiz indirim sinyali olarak yorumlanan açıklamaları sonrasında dolar güne 5.67 liradan başladı

dolarda son durum

Dün piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaya odaklanmıştı. FED Başkanı'nın Temsilciler Meclisi'ne yaptığı konuşmada faiz indirimine işaret etmesi küresel borsalarda yükselişe yol açarken doların değer kaybetmesini sağladı. Doların önemli para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksinde yüzde 0.4'lük düşüş yaşandı. 

Yurtiçinde ise dün, gün içinde 5.73-5.75 lira aralığında hareket eden dolar Powell'ın açıklamalarının ardından 5.6733'e geriledi. Günü de 5.68 lira seviyesinde tamamladı. Dolar/TL bugüne de, dünkü kapanışına yakın bir şekilde 5.6722'den başladı. 

 

Powell konuşmasında, "Buna rağmen son aylarda görünüm üzerindeki belirsizlikler arttı. Özellikle son aylarda önde gelen bazı ekonomilerdeki ivmenin yavaşladığı görülüyor. Bu zayıflama ABD ekonomisini de etkileyebilir. Dahası ticaret gelişmeleri, federal borç tavanı ve Brexit dahil politika meseleleri henüz çözümlenmedi" ifadelerini kullandı.

ABD'de zayıf enflasyonun halihazırda tahmin edilenden daha kalıcı olabileceği uyarısında bulunan Powell, "Bu gelişmeleri dikkatle izlemeye devam ediyoruz. Bunların ABD ekonomisi ve enflasyon üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

'ÇEYREK PUANLIK İNDİRİM SAVUNULAMAZ'

Powell'ın konuşmasından önce piyasalar bu ayki Fed toplantısında çeyrek baz puanlık bir faiz indirimi bekliyordu. Ancak konuşmanın ardından bu miktarın artabileceği konuşulmaya başlandı. UBS Securities ABD Başekonomisti Seth Carpenter konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Eğer ekonomi gerçekten yavaşlıyorsa, sizi devirebilecek şoklarla karşılaştıysanız çeyrek puanlık bir indirim savunulabilir bir hareket olmaz. Fed veri odaklı çalışmadan risk yönetimine geçiş yapıyor" ifadelerini kullandı. 

 

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